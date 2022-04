Come riportato dall'Ansa, il giovane attaccante della Lazio è stato rapinato della sua auto sul Grande Raccordo Anulare nella tarda serata di giovedì 31 marzo. Moro si trovava in compagnia del padre quando un gruppo di malviventi ha fermato la vettura: i due sono stati picchiati e la banda si è impossessata del mezzo, che è stato poi ritrovato abbandonato. Il giocatore - insieme al padre - è stato trasportato in ospedale in codice giallo: sta bene, ma la sua convocazione per la gara col Sassuolo resta in dubbio