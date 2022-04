Una partita che non si può sbagliare per atteggiamento e mentalità. Luciano Spalletti non ha dubbi: quella a Bergamo contro l' Atalanta è da considerare a tutti gli effetti una partita scudetto . Il Napoli lo sa, così come sa quanto sarebbe importante vincere. Non solo per agganciare momentaneamente il Milan in vetta alla classifica, ma anche per dare un segnale alle altre squadre e soprattutto per darlo a sé stesso. Per farlo, gli azzurri devono andare oltre gli acciacchi, oltre la stanchezza dei reduci dagli impegni con le Nazionali e oltre le assenze pesanti. Per questo Spalletti sta studiando la migliore formazione possibile da opporre ai nerazzurri.

Attacco "obbligato", un dubbio in difesa

Grandi certezze per Spalletti. Zero dubbi in attacco, reparto praticamente "obbligato": Osimhen, squalificato, non è ancora rientrato dagli impegni con la Nigeria, Lozano, che con il suo Messico ha conquistato il pass per Qatar 2022, tornerà nella giornata di sabato e Petagna è infortunato. Anche Ounas non sta benissimo, per questo contro l'Atalanta il tridente sarà formato da Politano, Insigne e Mertens. Dries proverà a caricarsi la squadra sulle spalle in un momento personale particolarmente felice: dopo la nascita del figlio Ciro Romeo, giocherà anche per provare a convincere il Napoli a rinnovargli il contratto. Novità importanti per quanto riguarda il centrocampo: dopo due-tre giorni di influenza piuttosto debilitante, Fabian Ruiz si è allenato regolarmente in gruppo. Lo spagnolo va dunque verso un posto da titolare, in un reparto completato da Lobotka e Anguissa, ormai pienamente recuperato. Il vero dubbio che Spalletti si porta dietro riguarda la difesa: tre dei quattro posti sono assegnati, con Mario Rui a sinistra e la coppia formata da Koulibaly e Juan Jesus - al posto dello squalificato Rrahmani - in mezzo. A destra, con l'infortunio di Di Lorenzo, potrebbe debuttare dal primo minuto Zanoli. Il giovane terzino è però insidiato da Malcuit, che si sta allenando bene in gruppo dopo i problemi fisici avuti in stagione. Al momento, è ballottaggio tra i due, mentre l'ipotesi con Tuanzebe in campo e un relativo cambio di modulo è parecchio più indietro. In porta ci sarà Ospina.