La testa è alla sfida di domenica sul campo dell'Atalanta: " A Bergamo sarà una sfida difficilissima, abbiamo sempre sofferto con loro - ricorda Koulibaly - giochiamo su un campo durissimo e bisognerà disputare una partita di grande intensità. Sarà importantissimo non subire gol. Mancano otto partite, possono essere tante o anche poche. Saranno finali e dovremo lottare una gara alla volta. L'Atalanta è una grande squadra però noi siamo all'altezza e dobbiamo dimostrare che siamo un grande gruppo". Con la sua nazionale il difensore senegalese ha iniziato il 2022 alla grande: vittoria in Coppa d'Africa e qualificazione ai Mondiali 2022. "S pero di portare ai Mondiali anche un pezzo di Napoli con me - assicura Koulibaly - sarà molto dura, ma noi ci saremo: abbiamo un sogno nel cuore come quello di tutti i tifosi azzurri nel mondo".

"Spalletti sa che può contare su di me e viceversa"

Koulibaly parla poi del suo rapporto con Spalletti: "Abbiamo un rapporto bellissimo anche dal punto di vista umano. Appena l'allenatore è arrivato mi sono messo a sua completa disposizione - ammette - lui mi ha insegnato tanto e sto dando tutto me stesso per soddisfarlo. Io so che posso contare su di lui e lui sa che può contare su di me. Quando abbiamo perso qualche partita, soprattutto quella contro il Milan, l'allenatore ci ha sempre dato carica e ci ha aiutato a rialzarci. Questa energia è molto importante per il gruppo". Come Dries Mertens: "Dries è un grande campione, un uomo fantastico - lo definisce KK - è il nostro Ciro ed abbiamo tanta fiducia il lui. Sa benissimo cosa fare in campo e spero che domenica possa continuare a segnare come ha sempre fatto".