Il difensore dell'Atalanta parla a Tuttosport del rush finale: "Vogliamo cercare di vincere ogni partita, in campionato e in Europa League. L'obiettivo è andare fino in fondo: sarebbe una grande cosa anche per il calcio italiano. Non dico ora dove possiamo o non possiamo arrivare ma credo che qualificarsi per la prossima edizione della Champions League sarebbe importante per tutti"

"Vogliamo cercare di vincere ogni partita, in campionato e in Europa League. L'obiettivo è andare fino in fondo: sarebbe una grande cosa anche per il calcio italiano". Garantisce Merih Demiral, difensore dell'Atalanta che guarda alla sfida di domenica in campionato contro il Napoli e all'incrocio con il Lipsia nei quarti di finale di Europa League. "Questo è un bel momento perché sono tornati a disposizione tanti giocatori - assicura Demiral nel corso di un'intervista con Tuttosport - tra Covid e infortuni abbiamo trascorso momenti complicati".

"Grato a Gasperini, corsa Champions ancora aperta"

32 presenze, 2 gol e 2 assist. Questi i numeri di Demiral in stagione con l'Atalanta. "Pensavo che l'Atalanta fosse una grande opportunità - spiega - e ora che sono passati alcuni mesi posso dire che grazie a Gasperini, ai miei compagni e alla fiducia che sento partita dopo partita sono davvero soddisfatto. A Bergamo si lavora tantissimo e nei primi due mesi non è stato facile adattarsi ai nuovi metodi, dal mister ai compagni". L'obiettivo a lungo termine invece è il quarto posto: "Il nostro obiettivo è andare in Europa, la corsa alla Champions è ancora aperta. Abbiamo tante squadre forti davanti ma abbiamo sempre la voglia e l'idea di provare a vincerle tutte: non posso dire ora dove possiamo o non possiamo arrivare ma credo che qualificarsi per la prossima edizione della Champions League sarebbe importante per tutti".