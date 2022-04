Salernitana-Torino, dove vedere la partita in tv

Dopo la sosta per le nazionali, ritorna il calcio di Serie A sui canali Sky. Il primo anticipo del sabato sera di aprile vedrà il Torino far visita alla Salernitana. Confronto a tinte granata, con la squadra di Ivan Juric alla ricerca di una vittoria che manca da più di 2 mesi. Il 15 gennaio arrivò il successo di Marassi, in casa della Sampdoria, ma da quel giorno il Torino ha raccolto appena 4 punti in 8 partite. La Salernitana, invece, cerca punti pesanti per rilanciarsi in chiave salvezza. Il digiuno da vittorie, per i campani, dura da 9 gare, in cui sono arrivati appena 5 punti. Con due partite da recuperare, la prima posizione utile per la salvezza dista al momento 9 lunghezze.