Gasp: "No Champions? Per un anno non è un dramma"

L'allenatore della Dea dopo la sconfitta contro il Napoli: "La squadra mi è piaciuta, siamo stati bravi a riaprire la partita perché lo 0-2 del primo tempo era immeritato. Poi prendere il terzo su contropiede ci sta". Treno per il quarto posto perso? "La classifica è quella, ci sono squadre che non vanno in Champions da anni non è un problema se per un anno non la farà l'Atalanta". Poi le condizioni di alcuni dei suoi: "Zapata è guarito, a Djimsiti è uscita la spalla, non credo recupererà per il Lipsia"

Al Gewiss Stadium quest'anno le cose non sembrano riuscire ad andare bene per l'Atalanta. Questa domenica è arrivata una nuova sconfitta (la quinta in campionato, da inizio stagione), 1-3 contro il Napoli, ma Gasperini è comunque rimasto contento della prestazione dei suoi: "L'Atalanta ha fatto un'ottima gara", ha detto nella conferenza del postpartita. "I ragazzi hanno fatto molto bene a raddrizzare una partita finita immeritatamente 0-2 nel primo tempo, riuscendo a segnare il gol dell'1-2. Poi ci sta di prendere il terzo in contropiede, in una partita come questa e contro una squadra come il Napoli". Distante ormai otto punti, il quarto posto sembra imprendibile, a otto giornate dal termine: "La classifica è quella", ha detto Gasp. "Non sembra l'anno giusto per andare in Champions League, ma non dobbiamo perdere le misure: ci sono squadre che non si qualificano in Champions da anni, non è un problema se il prossimo anno non la farà l'Atalanta".

Resta aperta la 'via Europa League' leggi anche Colpo Napoli al Gewiss, Atalanta battuta 3-1 Ma se la qualificazione in Champions tramite piazzamento in campionato sembra ormai troppo difficile da raggiungere, il discorso resta aperto grazie all'Europa League, la cui vittoria finale permetterebbe comunque all'Atalanta di qualificarsi nella massima competizione europea. Questo il commento di Gasperini in merito: "Sono ventitré anni che una squadra italiana non vince l'Europa League (l'ultima fu il Parma, stagione 1998/99, ndr): per noi è un grande stimolo, ma se non dovessimo riuscire a vincerla non sarà un problema". Il prossimo avversario, ai quarti di finale, sarà il Lipsia: "Sarà importante la gara di giovedì in Germania. Agli ottavi abbiamo eliminato il Bayer Leverkusen, speriamo di eliminare anche loro".

"Zapata è guarito" leggi anche Atalanta-Napoli 1-3. HIGHLIGHTS Queste invece le parole di Gasperini su Zapata, rientrato nel gruppo dei convocati dopo l'infortunio all'adduttore: "Duvan è guarito, l'importante è questo. Era da tanto tempo fuori, oggi avrei voluto fargli giocare un piccolo spezzone di match anche solo per riabituarlo ai contrasti (ma il colombiano non è entrato, ndr). Comunque, è guarito ed è per questo che l'ho portato in panchina. Ora è solo questione di inserirlo".