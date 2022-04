Scorre il countdown per l'attesissima sfida scudetto tra Juve e Inter, big match che torna a registrare il 100% della capienza dell'Allianz Stadium. Sarà il primo sold out da due anni ad oggi, oltre 40mila spettatori dopo il derby d'Italia a porte chiuse nel marzo 2020. E i tifosissimi vip non mancheranno all'appuntamento

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVE-INTER