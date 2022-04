31^ giornata, il calendario delle partite di oggi

Dopo gli anticipi del sabato, la 31^ giornata di campionato prosegue domenica con cinque partite in calendario. A inaugurare il calendario di gare è il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli, in programma alle 12.30 (diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251): la squadra di Vincenzo Italiano è imbattuta da tre turni in campionato, quella di Aurelio Andreazzoli non ha mai vinto nel 2022. Alle 15, insieme a Udinese-Cagliari, si gioca Atalanta-Napoli: la squadra di Gasperini continua a inseguire un quarto posto distante otto punti (ma deve recuperare una partita), quella di Spalletti proverà con una vittoria ad agganciare per almeno 24 ore la vetta. Alle 18 la Roma di Mourinho, approdata alla sosta con la vittoria nel derby, affronterà in trasferta la Sampdoria. A chiudere la domenica di campo alle 20:45 ci sarà il Derby d'Italia tra Juventus e Inter, oggi separate da un punto in favore dei nerazzurri, che hanno però giocato una partita in meno. La 31^ giornata verrà chiusa dai due posticipi del lunedì: Verona-Genoa e Milan-Bologna.