Il Bologna esce da San Siro con un ottimo punto (0-0), frutto di una bella prestazione collettiva che ha impedito al Milan di vincere. In panchina al posto dell'assente Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo ha commentato così il match in conferenza stampa: "Oggi abbiamo messo insieme una serie di ingredienti che ci hanno permesso di fare una partita gagliarda e di qualità, soprattutto nel primo tempo. Questo è un momento delicato per noi. Mihajlovic ci aveva chiesto di non mollare un centimetro così come sta facendo lui. E stasera è rimasto orgoglioso della prestazione dei ragazzi". E a proposito di Mihajlovic, De Leo ha svelato l'episodio avvenuto a fine partita tra i giocatori e il loro allenatore: "Sinisa ha parlato con la squadra a fine match. Abbiamo avuto un collegamento in videochiamata in cui Miha si è complimentato con la squadra. È stato un bel gesto, il gruppo era felicissimo. Anche Sinisa era felice e orgoglioso. Stasera gli abbiamo riscaldato il cuore".