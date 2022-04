L'allenatore del Milan analizza il pari contro il Bologna ma non è preoccupato per la mancata vittoria: "La prestazione c'è stata, abbiamo fatto di tutto per vincerla, è mancata solo un po' di lucidità. La squadra è viva e dobbiamo continuare. Lo scudetto? Questo campionato non si deciderà prima delle due gironate finali"

Stefano Pioli non è particolarmente amareggiato per il pareggio rimediato dal Milan contro il Bologna, uno 0-0 che rimette in corsa Napoli e Inter: "L'analisi della partita è facile, non siamo riusciti a trovare la giocata, il guizzo, l’ultimo passaggio, tanti palloni potevano essere giocati meglio, abbiamo fatto la partita in tutto e per tutto ma abbiamo trovato davanti una squadra che si è difesa molto bene - dice - Sono partite che se le sblocchi tutto diventa più semplice ma se non lo fai si complicano, è stata una partita nervosa, fisica, abbiamo concesso poco, con la palla è mancato il guizzo, andrà meglio la prossima". Pioli non vuole assolutamente sentire parlare di 'freno mentale' per i suoi: "Lo escludo totalmente, la prestazione è stata giusta con carica, energia e qualità fino agli ultimi 20 metri, dove siamo mancati in qualcosa, stiamo costruendo tanto in questo periodo ma realizziamo poco, non eravamo né troppo carichi, né presuntuosi, la partita l’abbiamo fatta e la prestazione rimane, è mancata solo un po’ di lucidità, dobbiamo solo essere più efficaci in area di rigore".