Inchiesta Prisma, Chiellini e Cuadrado in Procura

In Procura a Torino iniziate le audizioni dei giocatori della Juventus nell'ambito dell'inchiesta plusvalenze: colloqui in corso con i pm, in mattinata si è presentato Cuadrado, poi Chiellini e Bonucci

Proseguono gli interrogatori in Procura a Torino per l’inchiesta Prisma, che vede indagati i vertici della Juventus per emissione di fatture per operazioni inesistenti e false fatturazioni per società quotate in borsa. Colloqui in corso con alcuni giocatori bianconeri in merito alla cosiddetta "manovra stipendi". In mattinata è toccato a Juan Cuadrado, che è stato sentito dai pm Gianoglio, Bendoni e Santoriello. A mezzogiorno si è presentato il capitano Giorgio Chiellini. Nelle prossime ore atteso Bonucci.