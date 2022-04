Dopo i cori discriminatori avvertiti durante Atalanta-Napoli nei confronti di Koulibaly, dura presa di posizione della Federazione del Senegal: "Forza capitano, siamo con te. Certi idioti senza cervello non devono avere spazio in uno stadio". Anche il club nerazzurro prende le distanze: "Non daremo visibilità a questi soggetti e agiremo nelle sedi competenti affinché l'immagine del club e della città di Bergamo siano tutelate"

Il Senegal: "Idioti senza cervello, non devono entrare allo stadio"

"Fedeli alle loro tristi abitudini - il messaggio postato su Twitter dalla Federcalcio del Senegal -, alcuni tifosi bergamaschi dell'Atalanta hanno mostrato ancora una volta la loro pochezza umana, pronunciando insulti spregevoli e razzisti rivolti al nostro capitano e leader Kalidou Koulibaly. Questi idioti senza cervello non devono avere posto in uno stadio". "Forza Kalidou - prosegue la Federazione -, il popolo senegalese ti sostiene con tutto il cuore e si presenta come un unico uomo per essere orgoglioso del tuo coraggio, della tua esemplarità e della tua appartenenza alla nostra razza e al nostro Paese. Capitan coraggio, non ti raggiungeranno mai. L'hai detto tu stesso durantel ricevimento al Palazzo della Repubblica dopo la nostra vittoria in Coppa d'Africa. 'Siamo uccisi ma non disonorati': il Senegal e l'Africa sono orgogliosi di te".