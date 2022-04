Milan Bologna, dove vedere la partita in tv

I rossoneri ospitano il club rossoblù a San Siro nel posticipo del lunedì della 31^ giornata di Serie A. La squadra di Stefano Pioli riparte dopo la sosta per le nazionali. Diretta alle ore 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Messa da parte la pausa per le nazionali, la Serie A è attesa dal rush finale. Il Milan sogna lo scudetto, che manca dalla stagione 2010/11. La squadra rossonera ospiterà il Bologna nel posticipo serale del lunedì, che chiuderà la 31^ giornata del campionato italiano. Stefano Pioli potrà contare su tutta la rosa a disposizione, ad eccezione del solo Simon Kjaer. I rossoblù, senza la guida di Sinisa Mihajlovic , cercano punti importanti per avvicinarsi alla salvezza in maniera aritmetica.

Dove vedere Milan-Bologna in tv

La partita tra Milan e Bologna, valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa da Sky alle ore 20.45 sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, disponibile anche su Sky Go e in streaming su NOW. La telecronaca sarà di Andrea Marinozzi, con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Peppe Di Stefano e Paolo Assogna.