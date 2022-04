Gli orari delle partite di oggi della 31^ giornata

Due partite in programma oggi per concludere il programma della trentunesima giornata: alle ore 18.30, il Genoa farà visita all'Hellas Verona, mentre alle 20.45 il Milan ospiterà il Bologna (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K)

Dopo i tre anticipi del sabato e il programma domenicale, la 31^ giornata di Serie A si avvia alla conclusione: oggi sono in calendario le ultime due gare. Apre il lunedì l'incontro tra Hellas Verona e Genoa al Bentegodi, alle ore 18.30. La squadra di Alexander Blessin, reduce dalla vittoria casalinga contro il Torino prima della sosta, cerca punti importanti per provare a raggiungere la salvezza. I gialloblù, invece, vogliono tornare alla vittoria: soltanto due punti nelle ultime tre gare giocate e l'ultimo trionfo è datato 27 aprile contro il Venezia. Alle ore 20.45, invece, il Milan di Pioli ospiterà il Bologna a San Siro. I rossoneri vanno a caccia dei tre punti per continuare a coltivare il sogno scudetto. L'allenatore rossonero avrà a disposzione tutta la rosa, ad eccezione di Kjaer che rientrerà soltanto la prossima stagione. Dopo due sconfitte consecutive, i rossoblù cercano punti per avvicinarsi alla salvezza aritmetica.