Nella volata scudetto saranno fondamentali le energie fisiche e mentali. I giocatori nerazzurri che hanno giocato di più saranno anche quelli che dovrebbe ruotare di meno nel finale di stagione. Gli uomini di centrocampo dovranno crescere di rendimento, confermando i progressi visti contro la Juve. Mentre in attacco - contro il Verona - Inzaghi dovrebbe affidarsi alla 'freschezza' di Correa per sostituire lo squalificato Lautaro Martinez

Quando le partite diminuiscono e i punti pesano sempre di più anche le energie le devi in qualche modo raddoppiare. Energie fisiche mentali perché ogni gara ha un valore sempre maggiore. Nell’Inter i giocatori che hanno giocato di più saranno anche quelli che probabilmente ruoteranno di meno , Skriniar, Brozovic e Barella su tutti ma non solo loro perché la struttura di squadra è ben delineata e certe automatismi fai fatica ad invertirli, anche se poi in panchina hai tecnicamente la qualita per poter ruotare la rosa.

Cosi come gli uomini di centrocampo dovranno crescere di rendimento o rimanere in linea con i sussulto positivi di Torino dove Brozovic e Barella sono stati all’altezza del valore della partita e Calhanoglu è stato decisivo ( trasformando un rigore pesantissimo) come spesso è accaduto in stagione. Il centrocampiata turco– in gol in due delle tre partite giocate al Meazza contro il Verona in Serie A – ha partecipato attivamente a 15 gol (sette reti, otto assist) in questo campionato; tra i centrocampisti soltanto Sergej Milinkovic-Savic (18) ha fatto meglio.

Un fattore ormai per l’Inter che sa quanto è importante sbloccarsi in avanti ma quanto può essere decisivo in chiave scudetto l’apporto qualitativo della mediana nerazzurra.