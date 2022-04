La Juve a Cagliari per ritrovare i gol di Vlahovic

Allenamenti speciali alla Continassa per l'attaccante serbo che da quando veste il bianconero ha una media di 0,5 gol a partita, inferiore a quella che aveva con la Fiorentina. Per lui e per gli altri attaccanti della Juventus intensa sezione di test sui cross dei compagni di squadra, il tutto sotto l'attenta guida di Massimiliano Allegri Condividi

La Juventus prepara la trasferta di Cagliari. Partita delicata perchè dopo la sconfitta con l'Inter la difesa del quarto posto in classifica che vale la prossima Champions League passa da un finale di campionato senza più errori. Il calendario sembra dalla parte dei bianconeri ma il match in Sardegna, contro una squadra reduce da 5 sconfitte consecutive, è di quelli da non fallire. In Sardegna però i bomber bianconeri spesso si sono scatenati. Nel passato più lontano è capitato a Higuain, lo scorso anno fu Ronaldo a realizzare una tripletta. Allegri si aspetta adesso i numeri da Dusan Vlahovic che con la Fiorentina a Cagliari ha spesso fatto bene

Allegri: “Dusan questi sono per te!” vedi anche Juventus, Chiesa sui social: "Ritorno presto" Questa mattina Allegri ha lavorato molto sulle conclusioni in porta dai cross: “Tesi e precisi” il richiamo dell’allenatore a chi andava sul fondo per mettere in mezzo i palloni che gli attaccanti dovevano colpire al volo. Un modo per sfruttare il colpo di testa e lo strapotere fisico di Vlahovic che da quando è alla Juventus ha segnato 5 gol, di cui 4 in serie A in 8 presenze. Una media di 0,5 a presenza, non male. Ma decisamente inferiore ai 17 gol in 21 presenze con la maglia della Fiorentina. Ecco allora che Allegri sta cercando nuove vie per agevolare il centravanti e allo stesso tempo creare più occasioni sfruttando le fasce. La Juventus è infatti la quarta squadra peggiore della serie A come cross fatti, 301 con 164 traversoni utili. Poco per chi ha in squadra esterni offensivi come Cuadrado e Alex Sandro, anche se il brasiliano è calato come rendimento nelle due ultime stagioni.