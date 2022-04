Benitez: "Legato a Napoli, due anni fantastici"

In esclusiva a Sky Rafa Benitez ha analizzato la volata scudetto in Serie A: "Può vincere chiunque, ma sono legato a Napoli. Ho passato due anni bellissimi". Poi sulla sfida tra Manchester City e Liverpool: "È una gara imperdibile tra due allenatori bravissimi" Condividi

Dalla super sfida di Premier League alla lotta scudetto in Serie A, passando per l'amore per Napoli e l'Italia. Rafa Benitez è stato intervistato da Gianluigi Bagnulo e ha affrontato tanti temi, partendo dalla sfida dell'Etihad Stadium (in diretta domenica alle 17.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e in 4K).

A casa di Rafa Benitez, a mezz'ora da Anfield, che è stata anche la sua casa. Davanti abbiamo una scacchiera e i colori non sono messi a caso: ci sono il blu e il rosso. Manchester City-Liverpool la giochiamo a scacchi, partendo da due filosofie molto diverse: Pep Guardiola e Jurgen Klopp "Sono entrambi due allenatori bravissimi. Hanno una mentalità diversa. Quando io ero a Napoli, abbiamo giocato contro il Borussia Dortmund di Klopp. Avevamo contro una squadra che attaccava tanto, con i terzini che facevano la sovrapposizione. Erano sempre aggressivi. Lui fa più o meno la stessa cosa al Liverpool adesso. È una squadra fisica, intensa e aggressiva, e che attacca molto. La squadra di Guardiola è più di palleggio, ma sono molto aggressivi quando perdono la palla. Io sono più vicino alla filosofia di Klopp". La prima mossa secondo lei? "La mentalità di Guardiola sarà quella di palleggiare e trovare lo spazio in avanti, Klopp farà più o meno la stessa cosa. Abbiamo visto il Liverpool in questi anni: molto aggressività e intensa in ripartenza. Adesso che sono anche superiori alle altre squadre, giocano di più con la palla. Tante volte parliamo degli allenatori, ma spesso sono decisivi i giocatori. Io credo che dobbiamo farli crescere per farli capire cosa succede in campo e renderli più liberi". Oggi Manchester City-Liverpool è la miglior partita che si possa vedere al mondo? "Direi di sì. Se parliamo da un punto di vista tattico, non tanto. Parliamo di due squadre che attaccano. Tutti e due giocheranno a campo aperto e con l'intensità, che contraddistingue la Premier League, e con la qualità. Per questo sarà una a partita da non perdere".