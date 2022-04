L'attaccante inglese ha riportato un problema muscolare nella partita di Conference League contro il Bodo/Glimt ed è in dubbio per la partita contro la Salernitana, in programma domenica alle 18 all'Olimpico. Difficile anche il recupero di GIanluca Mancini, sostituito in Norvegia per un problema al ginocchio. Out anche Pellegrini, squalificato

Mancini senza stampelle, ma c'è attesa per gli esami

In vista della partita contro la squadra allenata da Davide Nicola, José Mourinho deve fare i conti anche con altre cattive notizie in arrivo dall'infermeria. Su tutte, quella riguardante Gianluca Mancini: il difensore è stato sostituito a metà del secondo tempo da Smalling nella gara di giovedì per un problema al ginocchio e venerdì mattina all’aeroporto di Bodo camminava senza stampelle e senza zoppicare. In attesa degli esami strumentali, appare però difficile ipotizzare un suo recupero per domenica, partita in cui non ci sarà nemmeno Lorenzo Pellegrini per squalifica.