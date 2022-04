L'allenatore bianconero commenta la vittoria sul Cagliari: "Siamo stati bravi e lucidi, in un campo difficile e dopo una settimana non facile. Contro l'Inter se avessimo vinto avremmo potuto ambire allo scudetto: la sconfitta ci ha fatto un po' crollare il mondo addosso ed era normale che il contraccolpo sarebbe stato forte. Ora difendiamo il quarto posto". E su Dybala: "Con la Juve è finita perché le storie nascono e finiscono" CAGLIARI-JUVE 1-2, HIGHLIGHTS Condividi

La Juventus batte il Cagliari all'Unipol Domus (2-1) e si riscatta dopo il ko interno di domenica scorsa contro l'Inter. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a fine partita, Max Allegri ha parlato proprio dell'importanza di questa vittoria, per dimenticare la serata amara di una settimana fa: "Domenica abbiamo perso uno scontro diretto che ci avrebbe permesso di poter ambire allo scudetto. Non abbiamo passato una settimana facile, era normale che il contraccolpo fosse forte: dopo una rincorsa di quindici partite vedevamo l'obiettivo un po' più vicino. Poi alla fine abbiamo perso: era normale che un pochino il mondo ti crollasse addosso. Oggi i ragazzi sono stati bravi e lucidi in un campo difficile, dove dovevamo vincere per consolidare il quarto posto. Abbiamo concesso poco o niente". Poi Allegri è tornato a parlare del suo concetto su critiche e complimenti, di cui aveva parlato nella conferenza stampa della vigilia: "Tra i complimenti quando perdiamo e le critiche quando vinciamo referisco le seconde". Si spiega: "Le critiche non mi fanno che bene, ma ogni tanto qualcuno la dice un po' troppo grossa e allora mi dà fastidio. Ma non su di me, sul calcio in generale. Mi piacerebbe che un giorno si tornasse a parlare dell'abc del calcio. Queste cose le abbiamo un po' perse andando dietro a tante cose su cui non sono d'accordo. Ha detto bene Capello: siamo andati per quindici anni dietro al gioco di Guardiola, ma lui era già avanti e ha già cambiato...".

Le parole su Dybala: dalla partita di oggi alla fine della storia con la Juve

Allegri poi ha parlato molto di Dybala. A partire dal motivo per cui ha tardato a sostituirlo (è uscito al xx, ndr): "Ho aspettato un po' a sostituire Dybala perché non c'era grande ritmo e lui poteva continuare a fare la differenza. Infatti ha fatto due grandi giocate, tra cui l'assist per Vlahovic. Se l'avessi sostituito, non l'avrebbe fatto: sono stato fortunato. Io sono innamorato dei giocatori che giocano bene a calcio". Infine, un commento sulla fine della storia d'amore tra la 'Joya' e la Juventus: "Con Dybala finisce perché le storie nascono e finiscono. Fa parte della vita. La società è stata chiara ed è stata fatta questa scelta. Paulo comunque si sta impegnando molto: ha avuto un'annata difficile e non è ancora quello che conosciamo. Può darci ancora molto in questi ultimi quaranta giorni. Si sta dimostrando un grande professionista".