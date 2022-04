Dopo essere rientrato in Europa League contro il Lipsia, il colombiano potrebbe scendere in campo contro il Sassuolo, partendo sempre dalla panchina. Un importante recupero per i fantallenatori e soprattuto per Gasperini che, in Serie A, ha fatto molta fatica senza il suo attaccante. Poche vittorie, tante partite senza gol e nessuno in grado di sopperire alla sua mancanza