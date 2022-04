Cagliari-Juventus, dove vedere la partita in tv

Il Cagliari per rialzare la testa dopo le ultime quattro sconfitte consecutive e trovare un risultato di prestigio che possa dare slancio nel rush finale di campionato in vista della corsa salvezza. La Juventus per ripartire dopo il ko nel derby d'Italia contro l'Inter e difendere il quarto posto dall'attacco delle inseguitrici. Nessuno può sbagliare: nello scontro della 32^ giornata di Serie A tra le squadre di Walter Mazzarri e Massimiliano Allegri le emozioni sono assicurate.

Dove vedere Cagliari-Juventus in tv

La gara tra Cagliari e Juventus, in programma alla Unipol Domus di Cagliari sabato 9 aprile alle ore 20:45 e valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A, è visibile in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. La telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni, con commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Giovanni Guardalà e Paolo Assogna.