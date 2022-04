Successo chiave in ottica Europa per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che con il 3-2 maturato al "Maradona" di Napoli mette nel mirino il quinto posto in classifica. "Sono felice per quello che ho visto oggi in campo e per come ci siamo confermati dopo la partita di San Siro contro l'Inter - ha commentato l'allenatore viola al termine del match. Ai miei ragazzi chiedevo carattere e coraggio, anche oggi siamo riusciti a proporre tutto questo contro una squadra fortissima. Per noi è un'impresa". Ora la Viola può mettere seriamente nel mirino la qualificazione in Europa League: "Ci siamo, è da inizio anno che siamo in queste zone della classifica. Vuol dire che qualche merito per stare lì lo abbiamo. Mancano poche partite, non vedo perché dovremmo mollare una zona che ci meritiamo dall'inzio".