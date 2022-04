Un primo tempo di sofferenza per la Roma, che va sotto 0-1 contro la Salernitana ma nel finale riesce a ribaltarla con determinazione grazie a Carles Perez e Chris Smalling. Soddisfatto della vittoria, José Mourinho è intervenuto nel post partita e ha commentato così la vittoria dei suoi: "Oggi è la vittoria della panchina. Con tre cambi abbiamo cambiato la partita con gente fresca, dando energia alla squadra. La Salernitana ha dato anche quello che non aveva, ma era difficile per loro tenere quel ritmo per tutta la gara". L'allenatore portoghese ha mostrato felicità anche per l'approccio dei subentrati: "Sono contento per Carles Perez perché è un ragazzo fantastico, lavora sempre al massimo e spesso non gioca perché per le sue qualità è difficile collocarlo in questo sistema, ma sono felice per il suo gol. Sono contento anche per l'approccio di Zaniolo, che ha giocato 45 minuti con grande forza e determinazione, sfiorando due volte il gol. Sono dispiaciuto per lui, gli è mancata solo la rete. Adesso è tornato Veretout, che oggi ha dato qualità alla squadra insieme a Cristante, che corre come nessuno fa".