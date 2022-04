Lega Serie A, approvata la riforma dello statuto

L'assemblea della Lega di Serie A ha approvato all'unanimità la riforma dello statuto, recependo le indicazioni della Federcalcio. Sono poi state istituite due commissioni permanenti su "Riforme" e "Infrastrutture", con il compito di formulare proposte per favorire lo sviluppo del calcio italiano

"L'Assemblea della Lega Serie A ha approvato all'unanimità le modifiche allo Statuto per adeguarlo ai principi informatori federali". Lo ha spiegato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, al termine dell'Assemblea di giovedì 14 aprile. "E' un risultato importante - ha aggiunto Casini - ottenuto anche per la ritrovata compattezza della Lega e tra tutte le società, che ringrazio. Ora il testo sarà inviato al Commissario ad acta e alla Federazione. Ringrazio il presidente Gravina e il Commissario per la collaborazione mostrata nelle ultime settimane".