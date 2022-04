11/11 ©Getty

L'INTERESSE PER L'EUROPA E L'ITALIA - Alla luce delle indiscrezioni de L'Equipe (confermate dalla Reuters), sono interessanti le parole di Neil Hasson, managing director di Investcorp European Real Estate, al Sole 24 Ore il 23 marzo: “Abbiamo sempre visto un enorme potenziale in Italia. Abbiamo iniziato con partnership con brand come Gucci e Riva e nel tempo il mercato ha confermato di essere dinamico e con significative opportunità. Continuiamo a vedere l'Italia e l'Europa come una regione prioritaria per i nostri investimenti nel real estate”.