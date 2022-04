Mohammed Al Ardhi, presidente esecutivo di Investcorp su Twitter: "Congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta al campionato italiano. Buona Pasqua al club, ai suoi tifosi e a tutti quelli che festeggiano in quest’occasione". Il fondo sarebbe interessato all'acquisto del club rossonero, secondo quanto riportato da 'L'Equipe"

Il presente vede il Milan impegnato nella lotta scudetto. Il futuro, invece, potrebbe vedere la società rossonera passare a Investcorp, fondo arabo da 40 miliardi di dollari che sarebbe interessato ad acquisire il club, secondo quanto riportato da "L'Equipe". E dopo la vittoria rossonera contro il Genoa non è passato inosservato il messaggio postato sui social da Mohammed Al Ardhi, presidente esecutivo di Investcorp. Il manager su Twitter ha scritto: "Congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta al campionato italiano. Buona Pasqua al club, ai suoi tifosi e a tutti quelli che festeggiano in quest’occasione. #SempreMilan", le sue parole sui social. Parole che potrebbero confermare l'interesse all'acquisto.