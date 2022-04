Bonucci: "Questa vittoria poteva darci tanto"

La Juventus perde due punti per strada: contro il Bologna, i bianconeri non vanno oltre l'1-1. Intervenuto nel postpartita ai microfoni di Dazn, Leonardo Bonucci ha commentato a caldo la prestazione della sua squadra: "Abbiamo cercato di spingere in avanti per cercare il gol del pari che è arrivato. Poi con un po' più di lucidità si poteva anche fare il secondo gol. Peccato, perché oggi i tre punti ci avrebbero dato tanto". La squadra sta accusando un po' di pressione? Questa la risposta di Bonucci: "Quando giochi alla Juventus la pressione ce l'hai sempre. Ovvio: in alcune situazioni l'apporto del pubblico ci serve per farci tirar fuori qualcosa in più ed è quello che gli chiediamo da qui fino alla fine della stagione".