Se la Lazio è uscita dall'Olimpico con un punto e non con una sconfitta, gran parte del merito lo deve ancora a Ciro Immobile, che al 92' ha segnato il gol del definitivo 1-1 contro il Torino. Intervenuto nel postpartita ai microfoni di Sky Sport, il bomber biancoceleste ha commentato così il match dei suoi: "Stasera è stata una partita difficile. Dobbiamo migliorare l'approccio nel secondo tempo, l'abbiamo pagato anche oggi. Se avessimo portato lo 0-0 nei minuti finali, poi magari saremmo riusciti a vincere. C'è un po' di rammarico, ma devo dire che la squadra ha lottato su tutti i palloni contro un avversario veramente tosto. Va bene così, ora guardiamo avanti". Immobile contro il Torino ha segnato il 180° gol in Serie A, e il 30° stagionale: "Ma non basta per zittire le critiche", ha detto il bomber della Lazio. "Le critiche le accetto, le cattiverie no. Qualcuno si diverte a farle, ma io sinceramente voglio meritarmi le critiche e gli elogi quando ci sono, come tutti del resto. In Nazionale poi è tutto amplificato. Rimane il dispiacere per non essersi qualificati, ma le responsabilità sono di tutti".