Sarri: "Soffriamo squadre fisiche come il Toro"

La Lazio non va oltre l'1-1 all'Olimpico contro il Torino e questo è stato il commento di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport: "Si può essere sia contenti del punto preso che delusi per non aver vinto. Questa era una partita difficile: facciamo fatica quando troviamo squadre fisiche. Ci siamo trovati sotto e abbiamo avuto un momento di sbandamento. Poi per fortuna siamo riusciti a pareggiare, ma era prevedibile che avremmo sofferto oggi". Poi Sarri ha proseguito, tornando a parlare sia dei punti di forza del Toro che di ciò che non ha funzionato nella sua squadra: "Il Torino è una squadra che aggredisce fortissimo nell'uno contro uno e ci mette in difficoltà. Poi il nostro centrocampo in fase di costruzione non ha funzionato e con gli attaccanti esterni non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Può anche darsi che abbiamo avuto una serata con meno qualità".