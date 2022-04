Spezia, due giocatori positivi al Covid

Due giocatori positivi nello Spezia . Lo annuncia una nota ufficiale diffusa dal club nella giornata di lunedì 18 aprile, a tre giorni dalla partita di campionato persa per 1-3 al Picco contro l'Inter. "Lo Spezia Calcio - si legge - comunica che a seguito di un controllo, due calciatori della Prima Squadra, che hanno completato il ciclo vaccinale, sono risultati positivi al COVID-19 . Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano attualmente in isolamento domiciliare". Agli altri componenti del gruppo squadra , fa sapere la società ligure, "sarà applicato il regime dell’autosorveglianza fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto ".

I prossimi impegni dello Spezia

vedi anche

Nzola 'litiga' con l'orecchino: e Motta lo toglie

Il club ligure non ha diffuso i nomi dei due giocatori risultati positivi. La squadra di Thiago Motta è oggi quindicesima in Serie A con 33 punti, a +11 sul terzultimo posto occupato dal Venezia, che ha però giocato una partita in meno. Nelle ultime cinque partite di campionato Maggiore e compagni sfideranno Torino (sabato 23 aprile alle 15) e Udinese in trasferta mentre al Picco sono attese nell'ordine Lazio, Atalanta e il Napoli nell'ultima giornata.