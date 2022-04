Iss: Rt in lieve calo, sale incidenza

Ansa: reparti 12 Regioni sopra soglia

Questa settimana 12 Regioni - rispetto alle 13 della scorsa - superano la soglia di allerta del 15% per l'occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nei reparti di area medica. Il tasso più alto in Umbria, con il 31,4%. Nessuna Regione supera invece la soglia di allerta del 10% per l'occupazione delle terapie intensive. Solo l'Abruzzo supera invece il valore di incidenza di 1000 casi Covid per 100mila abitanti, con il valore di 1170. Le incidenze più alte anche in Molise (949,6) e Basilicata (931,9). Lo evidenzia, secondo quanto apprende l'agenzia Ansa, la tabella sugli indicatori decisionali allegata al monitoraggio settimanale.