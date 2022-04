Allo stesso momento del campionato Pirlo aveva fatto 3 punti più della Juve di oggi di Allegri, ma Max ha un miglior margine sulla quinta in classifica che non farà la Champions. Rendimento in casa, fuori casa, gol e marcatori: ecco il confronto completo

ALLEGRI: "PAROLE LAPO? NON COMMENTO, È TRA I NOSTRI PRIMI TIFOSI"