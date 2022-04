Negli studi di Sky Sport durante 23 Alessandro Del Piero per la prima volta ha commentato le voci di un suo possibile ritorno alla Juventus che si sono diffuse negli ultimi giorni dopo la sua apparizione allo stadio prima di Juventus-Bologna a 10 anni di distanza dal suo addio ai bianconeri sul campo.

Sul ritorno allo Stadium

“È stato un momento fantastico, molto bello a livello emotivo. Proprio come era stato 10 anni fa. Un momento che era difficilmente spiegabile, come lo è stato anche questo. Perché quando si intersecano così tante emozioni non è facile capire bene cosa prevalga. Però indubbiamente è stata una enorme gioia. Non era previsto che andassi allo stadio. Nel senso che nessuno lo sapeva, non c’è stata nessun tipo di preparazione, e probabilmente è stato più bello così. Perché poi, alla fine, la spontaneità sia da parte mia, sia da parte dei tifosi è stata unica, proprio come 10 anni fa. Per tutto quello che è successo nei miei 19 anni in bianconero tra me e tutto il mondo Juventus, con i tifosi si è creato un legame particolare. Quando dico che voglio ringraziare i tifosi della Juventus, la mia non è retorica. È bello avere questo rapporto, questo affetto che mi hanno mostrato spontaneamente. È qualcosa che non potrà mai essere cancellato e non finirà mai.

Perché sei tornato solo dieci anni dopo?

Tornare dopo 10 anni è stato semplicemente un caso. Non c’è mai stata un’occasione particolare prima, per varie vicissitudini. In questa occasione io accompagnavo in trasferta i ragazzi della mia Academy di Los Angeles, dopo questa settimana fatta a contatto con il mondo Juve. Abbiamo portato tutti i ragazzi a guardare questa partita e mi sono unito anche io. Poi la Juve mi ha chiesto di fare un saluto ai tifosi. Proposta che ho accolto con grande gioia. Ho giocato solo un anno in quello stadio, ma devo dire che è stato un anno molto particolare, bellissimo. Ed è stato bello tornare”.

Sulle voci su un possibile ritorno alla Juventus

"Arrivabene ha espresso bene il concetto, non c’è stato alcun secondo fine nel mio ritorno allo Stadium. Come sanno tutti sono stato allo Stadium con i ragazzi dell’ Academy, ero lì per quello, non c’è da nascondere nulla. Da lì si sono scatenate voci che hanno sorpreso anche me. Lapo Elkann l’ho incontrato una settimana fa a Lisbona, ma l’ho incontrato tante altre volte. Poi ho visto la Juventus a Londra contro il Chelsea, anche lì ho incontrato i miei ex compagni, ho salutato tutti. Mi ha sorpreso questo tam tam così forte. Anche perché non c’è niente. Non ci sono stati incontri segreti o altro. Ho salutato tutti: Andrea Agnelli, Pavel Nedved e tanti altri miei ex compagni dopo la partita. Sono davvero felice di aver avuto questa occasione. Continua questo bel rapporto, e basta”.

Se arrivasse una chiamata dalla Juve…

"In questo momento mi sembra proprio fuori luogo commentare un’ipotesi che ad oggi non c’è. Il rapporto che c’è tra me e questi colori resta stupendo, indipendentemente da quello che accadrà. Proprio per quello che è successo prima. Quindi non commentiamo ipotesi che non ci sono. E poi io per Sky sono incedibile…".