Gasperini: "Zero titoli? Battuto ogni record"

Si sta per chiudere il sesto anno di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell'Atalanta. Un ciclo, quello dell'allenatore in nerazzurro, ricco di soddisfazioni, nonostante questo finale di stagione al di sotto degli standard degli ultimi anni. Si continua a guardare avanti con fiducia, con l'orgoglio per il grande lavoro svolto in passato. Gasperini ne ha parlato a margine della presentazione del libro di Luigi Garlando, 'L'album dei sogni': "Noi dobbiamo prendere sempre le decisioni prima, bisogna intuire chi sta bene e chi no. Giochiamo contro un avversario, lo puoi studiare ma non dipende solo da te. È facile dire che contro il PSG potevamo andare in finale, lo è troppo. Se le cose vanno bene non devi toccare niente, poi ci sono gli errori che ti aiutano a migliorare. L'umiltà non è stare zitti, ma è quando non ti basta. Quando ci dicono che non abbiamo vinto niente, rispondo che abbiamo battuto tutti i record. Ci sono rimasto male quando ho sentito da un tifoso dell'Atalanta che invidia quelli del Verona per lo scudetto vinto. Lì mi sono cascate le braccia".