Arrivato all'Inter a gennaio e reduce dal primo gol contro il Milan, Robin Gosens ha fin qui giocato poco nonostante sia adesso in buona forma, come dichiarato anche da Simone Inzaghi. Il "colpevole" è sicuramente Ivan Perisic, che sta vivendo una grande stagione, diventando quasi insostiuibile per i nerazzurri. In un'intervista al magazine tedesco, 11Freunde, l'ex Atalanta ha parlato proprio dei suoi obiettivi in nerazzurro e del suo rapporto con il "rivale" nel suo ruolo: "Sono qui per 'rubare' il posto a qualcuno, ma spesso ciò ha un'accezione negativa. Nel mio caso no, perché ho rispetto per Ivan Perisic, che è davvero un grande giocatore - ha dichiarato Gosens - Andiamo d'accordo sin dall'inizio, anche se è normale che io sia venuto qui per giocare con regolarità, ma questo mi dispiace che andrebbe a sue spese". L'esterno tedesco ha parlato anche del suo primo approccio nello spogliatoio dell'Inter: "Quando sono arrivato ovviamente mi conoscevano tutti, quindi mi hanno semplicemente detto 'Ciao Robin, benvenuto'. È brutto quando arrivi nello spogliatoio e non sai come reagiscono le persone con te. Questa volta non è stato un problema però, perché conoscevo già molti ragazzi e c'era interesse reciproco a parlare e conoscersi meglio".