Verona-Samp, orari e dove vedere la partita in tv

Il posticipo del sabato di questa 34^ giornata di Serie A si giocherà allo Stadio Bentegodi di Verona: in campo scenderanno Hellas e Sampdoria. La squadra di Tudor sta realizzando una grandissima stagione e arriva al match di oggi dalla grande vittoria ottenuta lunedì scorso sul campo dell'Atalanta. La Samp di Giampaolo, invece, non attraversa un grande momento di forma e questa sera cercherà di riscattarsi dopo il brutto ko interno subito contro la Salernitana. Calcio d'inizio alle 20:45: il match sarà trasmesso in diretta su Sky. Di seguito, tutte le indicazioni per seguirlo.