L'allenatore rossoblù esulta per la vittoria: "Sapevamo sarebbe stata una partita dura e difficile. Sono contento per i ragazzi e per i tifosi". Poi sulla volata finale e il derby: "Niente è facile in Serie A. Contro la Sampdoria sarà un'altra battaglia". Badelj: "Emozione unica, contento per la rete e i tre punti"

Una vittoria importante per continuare a lottare per la salvezza: il Genoa batte il Cagliari e raggiunge la Salernitana grazie alla rete di Milan Badelj nel finale. Al termine della gara, l'allenatore rossoblù Alexander Blessin ha commentato la gara contro la squadra di Mazzarri: "Prima della partita avevo già preparato la mia squadra dicendo che non sarebbe stata una bella gara, ma ci aspettava una battaglia. Avevamo tempo e dovevamo avere la pazienza di aspettare il momento giusto. Sono soddisfatto della vittoria e sono contento per la squadra e per i tifosi".

Blessin: "Calendario non facile, ma nulla lo è in Serie A" leggi anche Il calendario della lotta salvezza L'allenatore rossoblù ha commentato anche la volata finale per la salvezza, con il Genoa atteso da un calendario difficile sulla carta: "Il calendario non è facile ma in Serie A non c'è nulla di semplice. La settimana prossima abbiamo una grande sfida come il derby contro la Sampdoria. Oggi festeggiamo la vittoria, ma già da domani dobbiamo essere focalizzati sulla prossima gara". Poi sulla squadra: "Dobbiamo lavorare su noi stessi. Non devo farlo sulle motivazioni perchà la squadra sa quello che deve fare".