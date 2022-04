Serie A, oggi in campo Milan e Napoli

Cinque le gare della 34^ giornata in programma quest'oggi: si parte alle 12.30 con Salernitana-Fiorentina, in campo anche il Napoli a Empoli, posticipo serale tra Lazio e Milan. Il programma delle gare di oggi di Serie A

Dopo ben quattro anticipi della 34^ giornata che hanno visto in campo Inter, Roma e Atalanta, sono infatti cinque le gare di campionato in programma quest’oggi. Si parte con l’anticipo delle 12.30 tra Salernitana e Fiorentina, con la squadra campana galvanizzata dalla vittoria nel recupero contro l'Udinese. Due le gare che si giocano in contemporanea, alle 15.00: Bologna-Udinese ed Empoli-Napoli. Alle 18.00 sfida fondamentale tra il Genoa - reduce da tre sconfitte consecutive - e il Cagliari, vittorioso contro il Sassuolo nell'ultimo turno: le due squadre sono divise da sei punti. Chiude la domenica di Serie A il posticipo dell’Olimpico tra la Lazio di Sarri e il Milan, alla ricerca di una vittoria dopo la brutta sconfitta in Coppa Italia.