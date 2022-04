Salernitana-Fiorentina: dove vedere il match in tv

All'Arechi di Salerno, la Salernitana ospita la Fiorentina per il match che aprirà questa domenica di Serie A. La squadra di Nicola ha bisogno di punti per tenere vive le ultime speranze di salvezza, mentre la Fiorentina sogna l'Europa. Calcio d'inizio alle 12:30, il match sarà trasmesso in diretta su Sky

Questa domenica di Serie A si apre all'Arechi di Salerno, dove la Salernitana ospiterà la Fiorentina. La squadra di Nicola è sempre ultima in classifica e ha bisogno di punti per continuare ad alimentare le ultime speranze di salvezza: contro la Fiorentina di Italiano, una delle squadre più in forma del campionato, servirà però una grande prova. Calcio d'inizio alle 12:30. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky: di seguito, tutte le informazioni per non perdersi neanche un minuto.