Allegri: "Vittoria pesante, il resto non conta"

Bella e pesante. Massimiliano Allegri descrive così la vittoria della Juventus in casa del Sassuolo. Tre punti che avvicinano sempre più i bianconeri all'obiettivo stagionale, la qualificazione in Champions League: "Abbiamo un buon vantaggio sulla quinta e siamo a un punto dal Napoli, bisogna continuare a lavorare così - spiega l'allenatore - Domenica avremo la possibilità di centrare l'obiettivo". Un successo sofferto per la Juventus, ma i tre punti sono l'unica cosa che conta secondo Allegri: "A quattro giornate dalla fine del campionato bisogna vincere le partite, il resto non conta nulla. Il Sassuolo ha fatto una bella partita. Nel primo tempo siamo stati molli, anche se abbiamo avuto situazioni favorevoli all'inizio. Meglio nel secondo tempo. Devo solo fare i complimenti ai ragazzi perché molti erano fuori e abbiamo giocato anche mercoledì contro la Fiorentina".

"Danilo è un elemento di livello superiore"

La Juve consolida il 4° posto, 2-1 al Sassuolo

Soffermandosi sui singoli, Allegri ha parlato del centrocampo e ha speso parole d'elogio per Danilo: "Non si allenava da 4 giorni, ha giocato davanti alla difesa senza avere i ritmi per giocare lì - ammette l'allenatore - Ci gioca perché è un elemento di livello superiore che può giocarci lo stesso. De Ligt è uscito all'ultimo, Cuadrado si è fatto male ieri, l'ultimo cambio è stato Miretti. I due giocatori tecnici di regia sono fuori, Arthur e Locatelli. Abbiamo McKennie fuori da tre mesi, Chiesa out da sei mesi. Giocano sempre gli stessi. Poi li ho cambiati tutti per cercare di portare a casa il pareggio che sarebbe stato un risultato importante". Poi l'analisi sugli attaccanti: "Vlahovic e Kean sono entrati bene - aggiunge Allegri - Dybala non ha giocato un bel primo tempo, ma ha fatto gol. Morata ha fatto giocate importanti. Siamo stanchi, stasera era importante far risultato e non era semplice".