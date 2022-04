Sassuolo-Juve: orari e dove vedere il match in tv

La 34^ giornata di Serie A si chiude questa sera al Mapei Stadium, dove il Sassuolo di Dionisi ospiterà la Juventus di Allegri, che andrà alla ricerca di punti pesanti per la difesa del quarto posto in classifica. Il match inizierà alle 20:45 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport

Al Mapei Stadium si giocherà l'ultima partita in programma di questa 34^ giornata di Serie A: Sassuolo-Juventus. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta di Cagliari di sabato scorso. La Juve, invece, è sempre quarta ma andrà alla ricerca della vittoria per tenere il più lontano possibile le squadre che inseguono. Calcio d'inizio alle 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky: di seguito, tutte le informazioni per seguirlo live.