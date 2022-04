La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha accolto il ricorso presentato dal club rossoblù e ha ridotto da due a una giornata la squalifica del cileno che ci sarà dunque per il recupero di campionato contro l'Inter in programma mercoledì alle 20.15 (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K)

Gary Medel ci sarà nel recupero di campionato contro l’Inter in programma mercoledì sera alle 20.15 al Dall’Ara. Come si legge nella nota pubblicata da sito ufficiale rossoblù: "La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto nell’udienza odierna il reclamo del Bologna Fc 1909 riducendo la squalifica di Gary Medel da due a una giornata". Una buona notizia per la formazione rossoblù, che potrà contare così sulle qualità del cileno in vista della sfida contro i nerazzurri, recupero della 20^ giornata di campionato rinviata lo scorso 6 gennaio a causa dei diversi casi Covid all’interno del gruppo squadra rossoblù.

È un ex dell'incontro

leggi anche

Dubbio Inzaghi davanti, probabili di Bologna-Inter

Medel, ricordiamo, era stato inizialmente squalificato per due giornate dal giudice sportivo al termine della gara pareggiata per 1-1 dal Bologna contro la Juventus allo Stadium. Il cileno – ex dell’incontro, visto che in passato ha indossato in 109 occasioni la maglia dell’Inter – ha saltato la gara di campionato pareggiata dai suoi compagni contro l’Udinese, ma adesso tornerà a disposizione contro i nerazzurri dopo che la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha ridotto di una giornata la sua qualifica.