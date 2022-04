Bologna-Inter, dove vedere la partita in tv

I nerazzurri inseguono tre punti per il primo posto e saranno ospiti del Bologna al Dall'Ara: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

La vittoria di San Siro contro la Roma è stata un'ulteriore conferma per l 'Inter che ora, grazie a quattro successi di fila, arriva con grande slancio alla volata scudetto. I nerazzurri hanno la grande opportunità di superare il Milan e agganciare la testa della classifica a quattro giornate dalla fine. La squadra di Simone Inzaghi dovrà vincere la sfida del Dall'Ara contro il Bologna , recupero della gara rinviata lo scorso 6 gennaio a causa del Covid e valida per la 20^ giornata di campionato. I rossoblù sono reduci da quattro risultati consecutivi (3 pareggi e una vittoria) e, con 39 punti, sono tranquilli al tredicesimo posto in classifica.

Dove vedere Bologna-Inter in tv

La partita tra Bologna e Inter, in programma allo stadio Renato Dall'Ara alle ore 20.15, sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (canale 213). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Maurzio Compagnoni, commento Nando Orsi. A bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.