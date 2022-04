Fiorentina-Udinese, dove vedere la partita in tv

Al Franchi si gioca la gara di recupero della 20^ giornata, con i viola di Italiano che ospitano i bianconeri di Cioffi: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

Dove vedere Fiorentina-Udinese in tv

La partita tra Fiorentina e Udinese, in programma allo stadio Artemio Franchi alle ore 18.00, sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e su Sky Sport 252 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti. A bordocampo Vanessa Leonardi e Francesco Cosatti.