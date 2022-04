Il presidente della Juventus, ospite di un evento del Foglio a San Siro, risponde alle voci sul suo futuro: "Sono rumors che si ripetono ciclicamente, non ci faccio più nemmeno caso. Bilancio dopo 12 anni di presidenza? Se uno fa sport è sempre concentrato sulla prossima gara. Coppa Italia? Ogni titulo, come direbbe qualcuno, conta". L'intervista integrale in onda alle 14.30 e alle 17 su Sky Sport 24

"Le voci sulla mia presidenza alla Juve? Non passa anno che si parla del mio futuro alla Juve , questi rumors li hanno ascoltati in tanti: da Blatter e Platini, oggi abbiamo Ceferin e Casini. L'unico che c'è sempre è Tebas, forse è lui che li mette in giro". Ospite della giornata di sport 'Il Foglio a San Siro', il presidente della Juventus Andrea Agnelli parla così del suo futuro a capo del club bianconero. "Io sono molto sereno - assicura - e non faccio molto caso a questi rumors, so quello che stiamo facendo e che mi sto divertendo. Bilancio dopo 12 anni di presidenza? Non mi piace fare bilanci. Se uno fa sport è sempre concentrato sulla prossima gara".

"Allegri ha riportato solidità". E cita Mou sulla Coppa Italia

Il presidente della Juve si è poi soffermato sulla stagione: "Rimpianti? Ogni stagione per chi non vince porta qualche rimpianto. Quest'anno ci sono stati dei momenti negativi. Il progetto Allegri è molto valido, Max ha riportato solidità: abbiamo un progetto di lungo periodo, conosciamo e sappiamo quello che vogliamo ottenere, sapevamo che quest'anno sarebbe stato difficile. Due settimane fa potevamo avere dei rimpianti di non essere a competere per lo scudetto". L'11 maggio i bianconeri sfideranno in finale di Coppa Italia l'Inter: "La Coppa Italia? Ogni trofeo conta, il più importante credo sia il campionato. In altre competizioni non sempre la più forte conta, quella con più appeal è la Champions, ma ogni titulo, come direbbe qualcuno, conta".