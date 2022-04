Il difensore sul suo futuro: "Da qui alla fine della stagione dovrò fare delle valutazioni, ma la mia storia con la Juventus non è finita e non finirà mai per l'amore che c'è tra di noi. Anche l'anno scorso firmai dopo l'Europeo, quindi farò le cose con calma. A quest'età non puoi fare progetti a lungo termine, ma vivere alla giornata e fare un punto della situazione con serenità. Nazionale? Lì è tutto finito, spazio ai giovani. Con l'Argentina sarà la mia ultima partita" Condividi

La Juventus ha ottenuto una vittoria fondamentale, in rimonta, sul campo del Sassuolo, conquistando così tre punti importanti che avvicinano l'obiettivo quarto posto. I bianconeri si preparano così ad affrontare le ultime quattro giornate di campionato, più ovviamente la finale di Coppa Italia contro l'Inter per provare a concludere la stagione con almeno un titolo. Sarà l'ultima finale per Giorgio Chiellini? Il capitano dei bianconeri ha parlato così del suo futuro: "La mia storia con la Juventus non è finita e non finirà mai – ha dichiarato il difensore a Sky Sport - L'amore è talmente grande, da parte mia ma anche da parte loro, che non finirà mai. Poi sicuramente, da qui a fine stagione, dovrò fare delle valutazioni anche con la mia famiglia, ma prima vengono il quarto posto e la Coppa Italia. Poi capiremo insieme alle mie due famiglie, la Juve e quella a casa, qual è la cosa migliore per tutti. Ma è normale che sia così, lo è stato anche l'anno scorso e alla fine firmai dopo l'Europeo. A quest'età non puoi fare progetti a lungo termine, devi vivere alla giornata e fare un punto della situazione quando tutto è finito. Ma sono sereno, felice e ho ancora voglia di divertirmi con i miei compagni, poi a fine stagione vedremo quello che sarà".

"Contro l'Argentina l'ultima partita con la Nazionale" approfondimento Juve-Chiellini, sarà addio: le mosse in difesa Diverso, invece, il discorso relativo alla Nazionale. Lì la decisione è stata già presa dopo la delusione per la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali, appuntamento che probabilmente avrebbe segnato il futuro di Giorgio Chiellini. La sconfitta con la Macedonia del Nord ha cambiato i piani del difensore, che contro l'Argentina (a Wembley il primo giugno) disputerà la sua ultima gara in maglia azzurra: "In Nazionale è finita, questo è sicuro. Lasciamo giocare i ragazzi che sicuramente sono bravi. Con l'Argentina sarà la mia ultima partita", conferma Chiellini.

"Quarto posto? Questa la posizione che meritiamo"

Sulla vittoria del Mapei Stadium, aggiunge: "È stata una vittoria importante, a fine stagione i punti pesano e, alla luce dei risultati del week-end, era fondamentale vincere facendo una partita seria, matura e consapevole in un momento decisivo – prosegue Chiellini - Adesso è importante blindare il quarto posto, poi magari provando ad arrivare il più in alto possibile. Questo finale di stagione serve per dare uno slancio per la prossima, finire bene questa ti aiuta a iniziare al meglio la successiva. La squadra sta crescendo, lo ha fatto per tutto l'anno e ha trovato la propria identità. C'è ancora un piccolo rammarico perché, a un certo punto, nonostante il distacco, hanno provato a farci rientrare in tutti i modi ma non ce l'abbiamo fatta. Però diciamo che il posto che meritiamo è questo. Rimonte da situazione di svantaggio? Abbiamo carattere, questa squadra quando è sotto tira fuori l'orgoglio. Ma è anche un male, perché non dovremmo avere bisogno dello schiaffo. I margini di crescita ci sono, altrimenti non saremmo quarti".