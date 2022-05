L'attaccante portoghese, decisivo contro i viola, ha raccontato le sue emozioni: "Segnare un gol decisivo è sempre il momento più bello per un giocatore, ma la cosa più importante era la vittoria. Oggi era una finale, ne mancano ancora tre". Il Milan è primo, col destino nelle sue mani: "Sì, un po' d'ansia c'è ma è un'ansia buona. Siamo in un momento fantastico e dobbiamo rimanere uniti". Tomori: "Sono stanco ma felice, emozionante giocare in uno stadio pieno così"

Il Milan vince contro la Fiorentina (1-0) grazie al gol decisivo segnato all'82' da Rafael Leao, che ha così permesso alla sua squadra di ottenere tre punti importantissimi in chiave scudetto, ora che mancano solo tre giornate dalla fine: "Segnare un gol decisivo è sempre il momento più bello per un giocatore", ha commentato lo stesso Leao nel postpartita ai microfoni di Dazn. "Ma la cosa più importante era la vittoria", ha aggiunto, "abbiamo fatto un lavoro fantastico. Oggi era una finale, ne mancano ancora tre", contro Verona, Atalanta e Sassuolo. Tre partite in cui i giocatori del Milan dovranno gestire anche la pressione di chi sa di avere il destino nelle proprie mani: "C'è ansia sì, ma è un'ansia buona", ha detto Leao. "Siamo in un momento fantastico e dobbiamo rimanere uniti anche con i tifosi, per arrivare al nostro obiettivo".