Dove vedere Fiorentina-Napoli

I numeri di Fiorentina e Napoli

La Fiorentina ha vinto due delle ultime quattro partite contro il Napoli in Serie A (1 pari, 1 sconfitta), tanti successi come nelle precedenti 15 sfide contro la squadra partenopea nella competizione (4 pareggi, 9 sconfitte). In generale, la Viola ha ottenuto 55 vittorie contro il Napoli nel torneo (40 pareggi, 52 sconfitte), solo contro il Bologna (57) la squadra toscana ha ottenuto più successi contro una singola avversaria nella competizione. Dopo il successo per 3-1 nel match d’andata dello scorso 8 ottobre, la Fiorentina potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Napoli in Serie A per la prima volta dal 1995/96 con Claudio Ranieri allenatore dei toscani. Il Napoli ha perso solo una delle ultime 14 trasferte contro la Fiorentina in Serie A (7 vittorie, 6 pareggi); tra le squadre affrontate almeno quattro volte nelle ultime 15 stagioni di massima serie (dal 2009/10), solamente contro il Cagliari (zero in 13 gare esterne) gli Azzurri hanno registrato meno sconfitte fuori casa che contro la Viola nel torneo (una appunto). La Fiorentina ha vinto tre delle ultime quattro gare di campionato (una sconfitta), tanti successi come nelle precedenti 14 partite di Serie A (5 pari, 6 sconfitte). Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Serie A (3 pareggi, 2 sconfitte) e nella competizione non fa peggio dal periodo tra ottobre-dicembre 2019, quando arrivò a quota otto sotto la guida tecnica di Carlo Ancelotti prima e Gennaro Gattuso poi. Il Napoli subisce inoltre gol da 15 incontri di fila in Serie A (ultimo clean sheet nello 0-0 contro la Lazio, il 28 gennaio scorso).