Serie A, 35^ giornata: le partite di oggi

Cinque le gare della 35^ giornata in calendario quest'oggi: si parte alle 12.30 con Juventus-Venezia. Il duello scudetto si gioca tra le 15 e le 18, con Milan-Fiorentina e Udinese-Inter. Posticipo serale tra Roma e Bologna in Il programma delle partite della domenica in Serie A

Sono cinque le partite in calendario nella domenica di Serie A. Il programma sarà inaugurato da Juventus-Venezia, alle 12:30 All'Allianz Stadium. La 35^ giornata prosegue con due gara alle 15: il Milan capolista ospita la Fiorentina in un San Siro sold out. Alla stessa ora ci sarà il fischio d'inizio di Empoli-Torino. Alle 18 tocca invece all'Inter, ospite dell'Udinese dopo la sconfitta nel recupero infrasettimanale sul campo del Bologna. Chiude l'elenco di partite la Roma, che dopo l'1-1 nell'andata delle semifinali di Conference League contro il Leicester attende il Bologna all'Olimpico alle 20:45. Il turno di campionato sarà invece completato lunedì sera dalla sfida tra Atalanta e Salernitana (ore 20:45).