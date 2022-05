Nicola: "Ora diventa tutto più epico"

L'allenatore della Salernitana alla vigilia del recupero contro il Venezia: ""Dal momento che dobbiamo cercare di fare qualcosa di straordinariamente complesso, diventa tutto più epico. Quello che ci deve muovere è l'energia della nostra società, del nostro presidente. Percepiamo la vicinanza dei tifosi e chiediamo amore incondizionato" LOTTA SALVEZZA: IL CALENDARIO DELLE SQUADRE IN CORSA Condividi

"Dal momento che dobbiamo cercare di fare qualcosa di straordinariamente complesso, diventa tutto più epico. La capacità di recuperare anche se ci sono delle difficoltà assume il valore giusto di una situazione epica". Davide Nicola parla così alla vigilia di Salernitana-Venezia, recupero della 20esima giornata di campionato in calendario giovedì 5 maggio alle 18 allo stadio Arechi. "Credo nei miei ragazzi, nelle loro qualità e non mi piace accampare scuse - sono le parole dell'allenatore - ora quello che ci deve muovere è l'energia della nostra società, del nostro presidente che ha fatto e sta facendo di tutto per metterci nelle migliori condizioni per esprimerci. A me interessa questo. Con i ragazzi vogliamo andare oltre le difficoltà e trasformare questo in situazioni che possono essere utili".

"Pensiamo solo al Venezia, è la partita più importante"

La Salernitana ha conquistato 10 punti nelle ultime quattro partite e con una vittoria uscirebbe per la prima volta dalla zona retrocessione, sorpassando il Cagliari. "Abbiamo avuto un giorno e mezzo in meno di recupero rispetto al Venezia - ricorda Nicola - proprio per questo abbiamo deciso di svolgere il primo allenamento post Atalanta direttamente in Lombardia. I tanti componenti dello staff che collaborano con me stanno curando ogni dettaglio". Proprio il Cagliari sarà il prossimo avversario domenica all'Arechi: "Ogni partita ci dà la possibilità di avvicinarci all'obiettivo, i calcoli non ci interessano - sottolinea l'allenatore - nei 90 minuti di domani possiamo aggiungere qualcosa alla nostra classifica, per me è la più importante". Il Venezia arriva invece da nove sconfitte di fila: "Loro con l'acqua alla gola? Perchè, noi non l'abbiamo? Anzi, noi più di tutti. La nostra gente fa la differenza, il pubblico si è immedesimato nel nostro lavoro e ha capito quanto ci teniamo alla causa. Percepiamo la loro vicinanza e chiediamo amore incondizionato, sappiamo tutti quanto Salerno possa essere d'aiuto specialmente nelle difficoltà".